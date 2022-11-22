В Минлесхозе предложили принимать в общество охотников детей с 8 лет

Опубликовано: 22.11.2022 08:41 , Обновлено: 22.11.2022

Министерство лесного хозяйство Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект с изменениями в законодательное регулирование деятельности Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР). Одно из предложений — принимать в него детей.

Об этом сообщили на Национальном правовом интернет-портале.

Сейчас, согласно уставу БООР, в БООР берут подростков с 16 лет. Однако в проекте предложили набирать в общество охотников детей с 8 лет (с письменного согласия родителей).

При этом, в обосновании законопроекта прописано, что таким образом власти решили документально закрепить уже существующую практику. Ведь в юношескую секцию БООР итак берут детей с 8 лет. Однако это прописано только в локальных правовых актах организации.

«Установление минимального возраста для вступления в члены РГОО „БООР“ позволит заниматься целенаправленным воспитанием подрастающего поколения, прививать ему с раннего возраста принципы бережного отношения к природе Беларуси, стремление к сохранению ее богатств, и в качестве определенного поощрения даст возможность пользоваться преимуществами членов РГОО», — объяснили в обществе охотников.

Теперь проект вынесли на общественное обсуждение. Любой желающий может внести свои предложения в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 30 ноября 2022 г.

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