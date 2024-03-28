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В Беларуси ограничили посещение лесов сразу в 23 районах

В Беларуси ограничили посещение лесов сразу в 23 районах
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Министерства лесного хозяйства ограничило посещение лесов уже в 23 регионах страны. Это следует из данных интерактивной карты ведомства.

По состоянию на утро 28 марта в Беларуси ограничены посещения лесов в некоторых регионах Брестской, Минской и Могилёвской областей.

В частности, в Минской области меры ограничительного характера действуют в 9 районах:

  • Минском,
  • Логойском,
  • Дзержинском,
  • Столбцовском,
  • Пуховичском,
  • Березинском,
  • Червенском,
  • Смолевичском
  • Борисовском.

В Брестской области ограничения введены в 5 районах из 16:

  • Ганцевичском,
  • Дрогичинском,
  • Пинском,
  • Ивановском,
  • Столинском.

В Могилёвской области в 9 районах:

  • Могилёвском,
  • Глусском,
  • Осиповичском,
  • Кличевском,
  • Бобруйском,
  • Белыничском,
  • Кировском,
  • Круглянском,
  • Шкловском.

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Что означает ограничение?

Ограничения и запреты на посещение лесов (равно как и решение об их отмене) в Беларуси вводят местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами, исходя из погодных условий. В частности, при III классе пожарной опасности посещения лесов ограничивают, а именно:

  • запрещают въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;
  • запрещают разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;
  • запрещают проводить там массовые мероприятия.

При вход в лес для прогулок, сбора ягод или грибов не запрещён.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Минлесхозе Беларуси сообщили, что на территории страны зафиксировали первые в 2024 году пожары в лесу.

В Беларуси зафиксировали первые лесные пожары. Где?

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