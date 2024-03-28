В Беларуси ограничили посещение лесов сразу в 23 районах
Министерства лесного хозяйства ограничило посещение лесов уже в 23 регионах страны. Это следует из данных интерактивной карты ведомства.
По состоянию на утро 28 марта в Беларуси ограничены посещения лесов в некоторых регионах Брестской, Минской и Могилёвской областей.
В частности, в Минской области меры ограничительного характера действуют в 9 районах:
- Минском,
- Логойском,
- Дзержинском,
- Столбцовском,
- Пуховичском,
- Березинском,
- Червенском,
- Смолевичском
- Борисовском.
В Брестской области ограничения введены в 5 районах из 16:
- Ганцевичском,
- Дрогичинском,
- Пинском,
- Ивановском,
- Столинском.
В Могилёвской области в 9 районах:
- Могилёвском,
- Глусском,
- Осиповичском,
- Кличевском,
- Бобруйском,
- Белыничском,
- Кировском,
- Круглянском,
- Шкловском.
Что означает ограничение?
Ограничения и запреты на посещение лесов (равно как и решение об их отмене) в Беларуси вводят местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами, исходя из погодных условий. В частности, при III классе пожарной опасности посещения лесов ограничивают, а именно:
- запрещают въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;
- запрещают разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;
- запрещают проводить там массовые мероприятия.
При вход в лес для прогулок, сбора ягод или грибов не запрещён.
Ранее Telegraf.news писал о том, что Минлесхозе Беларуси сообщили, что на территории страны зафиксировали первые в 2024 году пожары в лесу.