В Беларуси ограничили посещение лесов сразу в 23 районах

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Опубликовано: 28.03.2024 10:02 , Обновлено: 28.03.2024

Министерства лесного хозяйства ограничило посещение лесов уже в 23 регионах страны. Это следует из данных интерактивной карты ведомства.

По состоянию на утро 28 марта в Беларуси ограничены посещения лесов в некоторых регионах Брестской, Минской и Могилёвской областей.

В частности, в Минской области меры ограничительного характера действуют в 9 районах:

Минском,

Логойском,

Дзержинском,

Столбцовском,

Пуховичском,

Березинском,

Червенском,

Смолевичском

Борисовском.

В Брестской области ограничения введены в 5 районах из 16:

Ганцевичском,

Дрогичинском,

Пинском,

Ивановском,

Столинском.

В Могилёвской области в 9 районах:

Могилёвском,

Глусском,

Осиповичском,

Кличевском,

Бобруйском,

Белыничском,

Кировском,

Круглянском,

Шкловском.

Что означает ограничение?

Ограничения и запреты на посещение лесов (равно как и решение об их отмене) в Беларуси вводят местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами, исходя из погодных условий. В частности, при III классе пожарной опасности посещения лесов ограничивают, а именно:

запрещают въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

запрещают разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

запрещают проводить там массовые мероприятия.

При вход в лес для прогулок, сбора ягод или грибов не запрещён.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Минлесхозе Беларуси сообщили, что на территории страны зафиксировали первые в 2024 году пожары в лесу.

В Беларуси зафиксировали первые лесные пожары. Где?