В Минюсте рассказали, как белорусам оставить себе дедушкино ружье, доставшееся по наследству. В чем нюанс?

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Опубликовано: 25.09.2023 13:04 , Обновлено: 25.09.2023

В министерстве юстиции сообщили 25 сентября, что, хотя оборот оружия в Беларуси ограничен, граждане страны могут оставить себе ружье, оставшееся после смерти дедушки. Но есть нюансы.

В ведомстве рассказали, что к нотариусу в Бресте обратился некий Геннадий, с вопросом: “Умер дедушка, после которого осталось ружье. Можем ли мы его оформить по наследству?”

[info_b]Оружие, оставшееся от бабушки, подлежит такой же процедуре, что указана ниже. [/info_b]

В Минюсте уточнили, что все огнестрельное и холодное оружие в Беларуси. подразделяется на 3 категории: боевое, служебное и гражданское. Но передать и принять по наследству можно только гражданское оружие.

“На принятие наследства, в состав которого входит оружие, не требуется специального разрешения. Свидетельство о праве на наследство может быть выдано наследникам по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства”, - уточнили в Минюсте.

При этом все полгода оружие должно храниться в ОВД на ответсвенном хранении. А после вступления в права наследнику придется ещё и получить разрешение на приобретение, а затем на его хранение и ношение.

“В зависимости от конкретной ситуации понадобится пройти обучающие курсы и обеспечить должные условия хранения унаследованного оружия”, - напомнили в Минюсте, уточнив, что мужчина мог бы и подарить зачем-то ружье дедушки государству “на безвозмездной основе”.

Впрочем, куда более выгодный вариант продать оружие. “Да, наследник сможет продать оружие, в том числе через комиссионный магазин. Он получит деньги, вырученные при продаже, на основании нотариального свидетельства о праве на наследство”, - признались в Минюсте.

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