"Хочу всю квартиру целиком" - В Минюсте рассказали как белорускам продать квартиру мужа

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Опубликовано: 18.10.2023 12:44 , Обновлено: 18.10.2023

Вопрос оформления прав на недвижимость, особенно, в конфликтных ситуациях между родственниками, судя по запросам, с которыми обращаются к нотариусам, остаётся очень острым для белорусов. В Министерстве юстиции ответили на один из таких насущных вопросов - как продать квартиру, доля в которой ранее принадлежала одному из супругов? На что после этого по закону может претендовать этот супруг?

“Когда-то муж подарил мне свою долю в квартире. Теперь я хочу всю квартиру целиком продать и купить другую. Какие права будет иметь муж на новую квартиру?” - с таким вопросом к нотариусам обратилась одна из белорусок.

Нотариус Елена Коробач из Могилевского нотариального округа пояснила, что в случае, если продажа старой квартиры будет осуществляться в период законного брака, новая квартира будет считаться “общей совместной собственностью супругов”.

[info_b]Согласно статье 23 Кодекса о браке и семье (КоБС) под “общей совместной собственностью супругов” в Беларуси понимается следующее: “имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства”.

По закону, при отсутствии брачного договора, муж и жена имеют равные права владения, пользования и распоряжения таким имуществом, в том числе в том случае, если один из супругов в период брака занимался исключительно ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка и дохода.[/info_b]

“Если новая квартира будет приобретена вами по договору купли-продажи в период брака, то супруг будет иметь право на одну вторую долю в праве собственности на вновь приобретённую квартиру”, - пояснила нотариус.

Отметим, что все условия раздела имущества, которое по закону признаётся общей совместной собственностью, белорусы имеют право прописать в брачном договоре. Если такой договор не заключить, в последующем при разделе имущества его придётся делить поровну.

При этом в КОБС прописано, что суд может “отступить от признания долей равными” в интересах несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей или “учитывая заслуживающие внимания интересы одного из супругов”.

Так, увеличить долю одного из супругов по суду можно в случае, если другой супруг:

уклонялся от трудовой деятельности,

расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи.

Кстати, на этой неделе у белорусов есть возможность получить бесплатные консультации нотариусов в рамках акции, приуроченной к “Неделе родительской любви”. Консультации проводятся до 20 октября, как правило, в формате прямых телефонных линий. Подробнее об условиях акции можно узнать в главных управлениях юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов, в нотариальных конторах, нотариальных бюро и юридических консультациях или по ссылке.

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