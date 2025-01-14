В Министерстве ЖКХ пообещали обеспечить всех белорусов "качественной питьевой водой" к концу 2025 года

Опубликовано: 14.01.2025 19:42 , Обновлено: 14.01.2025

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Бекета пообещал к концу 2025 года "обеспечить качественной питьевой водой" всех потребителей в стране. Также он рассказал, сколько станций обезжелезивания воды решили построить в этом году.

“Мы должны обеспечить к концу 2025 года всех потребителей качественной питьевой водой. Задача сложная и амбициозная, но у нас есть четкий план, и мы обеспечим ее реальное выполнение”, - заявил Бекета в интервью гостелеканалу “Первый информационный”, передал портал sb.by.

По словам чиновника, в 2025 году запланировали построить более 300 станций обезжелезивания воды. “Это прежде всего малые населенные пункты, а также деревни с небольшим количеством проживающих”, - сказал первый замминистра ЖКХ без конкретных названий.

Бекета добавил, что в ближайшие пять лет власти также решили “дальше развивать централизованную систему водоснабжения и водоотведения за счет строительства новых сетей, реконструкции очистных сооружений, замены изношенных сетей, модернизации станций водоподготовки”.

Ранее Telegraf.news писал, что весь Минск 10 января перевели на водоснабжение из артезианских источников. До 2025 года воду из поверхностных источников использовали в Московском и Фрунзенском районах столицы.

Весь Минск перевели на артезианскую воду