Весь Минск перевели на артезианскую воду

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Опубликовано: 10.01.2025 12:02 , Обновлено: 10.01.2025

Весь Минск 10 января перевели на водоснабжение из артезианских источников. Символический вентиль повернули на новой насосной станции "Щомыслица". К слову, в 2012 году перевести столицу полностью на артезианскую воду обещали к 2013 году.

“У нас была хорошая вода, но сделали отличную воду. Теперь Минск живет, как любая деревня, а деревни все же живут из скважин. Это очень серьезный проект, и думаю, что минчане это оценят”, - считает президент Беларуси Александр Лукашенко, который принял участие в церемонии запуска артезианской воды.

В свою очередь председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал, что столица ежедневно использует 450 тыс. кубических метров воды, из них 330 тыс. брали из подземных источников, около 120-130 тыс. - из наземных.

Фото: БелТА

“Для того, чтобы найти эти 130 тысяч, в самом городе и на ближайших территориях таких запасов воды не было. Они были на расстоянии 35-40 километров от города. Чтобы поднять эту воду, было пробурено и построено 87 новых скважин, еще более 40 перебурено. Построено 114 километров трубопроводов большого диаметра”, - поделился цифрами Кухарев, [link href=“https://belta.by/president/view/lukashenko-obespechit-megapolis-chistejshej-vodoj-eto-velichajshij-podvig-nashego-pokolenija-687824-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство БелТА.

По словам чиновника, на это ушло 700 млн белорусских рублей. Также Кухарев пообещал сохранить в Минске систему из наземных источников водоснабжения. “Вода будет использоваться промышленными предприятиями как техническая, для обеспечения энергетического спроса (ТЭЦ) и обводнения Минска (Минское море и так далее)”, - добавил он.

Фото: БелТА

До 2025 года воду из поверхностных источников использовали в Московском и Фрунзенском районах столицы.

Когда Минск обещали перевести на артезианскую воду

Полностью перевести Минск на артезианскую воду обещали еще к 2013 году. Так, в 2012 году на тот момент министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Шорец заявлял: «Поставлена задача к 2013 году полностью завершить перевод Минска на подземные источники водоснабжения. Это позволит снять существующие проблемы с водой в ряде микрорайонов, в частности во Фрунзенском районе и в Малиновке».

В 2009 году председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Боровиков называл другой срок — 2015 год. В 2012 году на тот момент директор «Минскводоканала» Иосиф Герасименок обещал, что работы по переводу столицы на артезианскую воду завершат в течение ближайших 5-6 лет, то есть примерно к 2018 году.

В 2010 году начальник управления коммунального хозяйства и энергетики МинЖКХ Беларуси Анатолий Шагун говорил: «Если вода в вашей квартире пахнет хлором, осталось потерпеть еще 10 лет». То есть до 2020 года. Этот срок потом называли еще несколько раз.

А вот в мае 2020 года гендиректор «Белводоканала» Олег Конон заявил, что Минск переведут на подземные источники к 2025 году.

В декабре 2021 года на предприятии “Минскводоканал” сообщили, что проект по переводу Минска на подземные источники водоснабжения включили в государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы.

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