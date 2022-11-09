В Мингорисполкоме признали молитвы у здания Красного костела "массовым мероприятием" и запретили

Опубликовано: 09.11.2022 11:46 , Обновлено: 09.11.2022

В приходе закрытого на ремонт Красного костела в центре Минска получили ответ Мингорисполкома на просьбу разрешить молиться не внутри, а рядом со зданием храма. В Мингорисполкоме назвали такие мероприятия "массовыми" и запретили.

“По факту возгорания 26.09.2022 в здании Красного костела по ул. Советская, 15 решением комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска до завершения необходимых мероприятий и проведения ремонтно-восстановительных работ эксплуатация всего названного капитального строения запрещена (протокол от 26.09.2022 № 5). Таким образом, согласовать проведение богослужений в отдельных помещениях (частях) Красного костела не представляется возможным”, - [link href=“https://chyrvony.by/” rel=“noopener” target=“_blank”] ответили [/link] в Мингорисполкоме.

Там же сказали, что проведение богослужений в светлое время суток на улице во внутреннем дворике комплекса костела Святого Симона и святой Елены, в соответствии с Законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» (далее Закон), богослужения в специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом относятся к массовым мероприятиям”.

В Мингорисполкоме сообщили, что, согласно части 3 ст. 9 Закона не допускается проведение массовых мероприятий, “в том числе религиозных, на расстоянии менее 200 метров от здания Совета министров Республики Беларусь”.

Ранее Телеграф сообщил, что чиновники Минска приняли решение 26 сентября времени приостановить работу Красного костела, который находится в центре столицы на площади Независимости и является визитной карточкой Минска.

Это было сделано на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района после пожара в здании костелая которое случилось в прошедшую ночь.

В Минске закрыли Красный Костел