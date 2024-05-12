В Минэнерго предупредили белорусов о самой мощной магнитной буре за 20 лет

Опубликовано: 12.05.2024 10:27 , Обновлено: 12.05.2024

В последние дни на Земли зафиксировали мощные геомагнитные бури, которых не наблюдали последние 20 лет. По данным Минэнерго, "степень возмущённости" магнитного поля всё ещё остаётся высокой.

“В эти дни на Земле проходит самая мощная за последние 20 лет магнитная буря. Этому предшествовали несколько крупных выбросов солнечной энергии. В ночь на субботу, 11 мая, буря достигла экстремального значения - уровня мощности G5”, - сообщили в телеграм-канале Минэнерго.

Ранее учёные предупреждали, что из-за геомагнитных бурь в работе систем спутниковой связи, объектов электроэнергетики, других наземных коммуникаций возможны перебои.

По данным Минэнерго, белорусские электросети, трансформаторные подстанции и другие объекты электросетевой инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

В ведомстве подчеркнули, что к настоящему времени “степень возмущенности магнитного поля Земли снизилась, но все еще остается высокой”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что на территории Беларуси можно было увидеть редчайшее северное сияние, не характерное для наших широт. Причиной тому стала сильная геомагнитная буря, которая могла вызвать не только красоту на небе, но и перебои в подаче электроэнергии, а также отключение связи.

В Беларуси минувшей ночью наблюдали северное сияние. А повторение будет?