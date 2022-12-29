В Минэнерго назвали «фейком» облучение персонала БелАЭС

Опубликовано: 29.12.2022 08:14 , Обновлено: 29.12.2022

В Министерстве энергетики назвали «фейковой» появившуюся в Сети информацию об облучении работников Белорусской атомной станции (БелАЭС).

Там заявили, что безопасность персонала обеспечивают «многоуровневые системы автоматической защиты», которые «исключают возможность радиационного воздействия».

И добавили, что все работы, в том числе частичную перегрузку свежего ядерного топлива, проводили «со строгим соблюдением установленных надзорными органами требований и международных норм».

Накануне этого сообщения, 28 декабря, в некоторых СМИ появилась информация, что примерно с 17 по 29 апреля на БелАЭС произошло облучение персонала. Утверждалось, что по времени с инцидентом совпал с планово-предупредительным ремонтом станции.

Напомним, ремонт БелАЭС начался с 25 апреля и продлился почти 4 месяца. О его завершении в Минэнерго объявили 22 августа. При этом, там заявили, что уже «выполняют регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть».

Включили станцию в сеть 7 ноября, спустя 76 дней после окончания ремонта. По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, было принято решение провести дополнительные работу и диагностику электрогенерирующего оборудования.