БелАЭС снова включили - Минэнерго

Опубликовано: 09.11.2022 14:22 , Обновлено: 09.11.2022

В пресс-службе Минэнерго сообщили 9 ноября, что снова подключили первый энергоблок БелАЭС в сеть. Это произошло в 12:33.

В министерстве заявили, что все это время БелАЭС находилась на “плановых регламентных работах и дополнительных испытаниях”.

“Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт. В соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности”, - уточнили в министерстве энергетики.

С тех пор, как БелАЭС запустили 7 ноября 2020 года, если судить по официальным сообщениям, 48% времени она не работала (367 дней).

В последний раз первый блок БелАЭС встал на плановый ремонт 25 апреля. В Минэнерго заявляли о его сроках - 80 дней. Однако первый рекатор не вырабатывал электричество 198 дней (т.е. 6,5 месяца).

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве энергетики 11 октября объяснили, почему Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) не включили в сеть. Ведь о завершении плановых ремонтных работ там сообщили еще 22 августа. По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, было принято решение провести дополнительные работу и диагностику электрогенерирующего оборудования.

В Минэнерго рассказали, почему БелАЭС не включили спустя 50 дней после ремонта