В Минэнерго назвали дату, когда отключат посёлки в Гомельской области от дизельных генераторов

Опубликовано: 23.07.2024 16:16 , Обновлено: 23.07.2024

В Министерстве энергетики Беларуси назвали срок, до которого пообещали отключить от дизельных генераторов деревни в Гомельской области. Напомним, она больше всего пострадала от недавнего урагана. При этом в ведомстве отметили: по всей Беларуси из-за стихии в общей сложности были повреждены электросети протяжённостью до 12,5 тысячи километров.

Заместитель гендиректора по оперативной работе, главный диспетчер ГПО “Белэнерго” Денис Ковалёв подчеркнул, что энергетики впервые столкнулись с настолько масштабными последствиями разрушительного урагана, который пронёсся по стране 14 июля. Всего без электричества тогда остались 1175 населённых пунктов.

Кроме того, по словам, Ковалёва, ураган нарушил работу 5800 трансформаторных подстанций, а в распределительных сетях сломал более 1300 опор. Также главный диспетчер ГПО “Белэнерго” обратил внимание, что больше всего пострадал Мозырский район: там фактически не осталось работоспособных линий.

«На сегодняшнее утро остаются 22 населённых пункта, где работают дизель-генераторные установки. Планируем до 1 августа полностью перейти на штатную схему. При этом принимаем все возможные усилия для того, чтобы это сделать еще быстрее», — заверил представитель Денис Ковалёв.

Ранее Telegraf.news писал, что 14 июля по территории Беларуси пронёсся шторм, который метеорологи назвали мезоциклоном, а сами белорусы — “апокалипсисом”. Последствия грозового фронта по всей стране устраняют до сих пор — из-за поваленных деревьев поезда вечером шли с трёхчасовым опозданием, без света к утру 15 июля оставались 1263 населенных пункта, а число домов и строений, пострадавших от разгула стихии по всей стране, просто не сосчитать.

Град с куриное яйцо, вырванные с корнем деревья, остановившиеся поезда. Беларусь пережила шторм-«апокалипсис»