В милиции рассказали, где белорусам нельзя спать и накрывать голову полотенцем

Опубликовано: 10.07.2024 12:23 , Обновлено: 10.07.2024

В Ошмянском РОВД рассказали, где белорусам настоятельно не рекомендуется спать, накрывать голову полотенцем и брать с собой мобильный телефон. Всё это может стать причиной весьма неблагополучного исхода — кражи. И речь идёт не просто о воровстве, а об умышленных действиях около воды, на том или ином белорусском пляже.

В преддверии аномально жаркой погоды, которая вот-вот обрушится на Беларусь, сотрудники правопорядка напомнили простые и известные правила, которыми лучше не пренебрегать, если не хотите остаться с носом.

Так, если собрались на пляж, не берите с собой драгоценности и мобильный телефон: зачастую воры выбирают жертв по “засвеченному богатству”. К нему в такой ситуации относятся деньги, смартфон и, например, фотоаппарат, которые отдыхающие оставляют без присмотра.

“Вряд ли вы сможете отличить вора от обычного отдыхающего. Поэтому не берите с собой большие суммы: небольшого количества денег вполне хватит, чтобы купить освежительные напитки или мороженое. О кольцах, браслетах и часах на пляже вообще лучше забыть”, — посоветовали милиционеры.

При этом дорогостоящую технику — планшеты и ноутбуки — тоже лучше оставить дома. Сотрудники Ошмянского РОВД подчеркнули: остаться на несколько часов без связи для современного человека хоть и неслыханно, но не смертельно.

“Если вы решили взять с собой фотоаппарат, стараясь запечатлеть каждую минуту пребывания на пляже, сделайте выбор: либо отказаться от купания, либо обойтись без фотоаппарата”, — предупредили правоохранители.

Если вы всё-таки взяли на пляж ценные вещи, никогда не кладите их за спиной – всегда держите на виду. Не спите. В милиции рассказали, что часто жертвами воров становятся женщины, которые, накрыв лицо полотенцем, мирно спят под палящими лучами солнца. Кроме того, в ведомстве посоветовали ходить на водоёмы большой компанией – так за вещами будет следить больше людей, да и купаться можно по очереди, передала газета “Ашмянскi веснiк”.

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты, знающие о погоде всё и даже больше, предупредили: начало недели в Беларуси было хоть и тёплым, но не жарким. По-настоящему знойное пекло вот-вот готовится нанести удар: начиная с четверга, по словам синоптиков, “циркуляция немного изменится” и на юго-запад Республики пойдёт “действительно жаркий воздух”. Ожидается, что в этих регионах столбик термометра поднимется до +35°C или “даже немного выше”.

«В субботу будет ещё хуже» — Синоптики рассказали, где в Беларуси «холодный фронт» принесёт «хорошие ливни». А что с жарой?