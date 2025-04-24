Кубраков поручил привлечь сапёров и противодронные группы на День Победы. Какая территория «под особым контролем»?
Руководство Министерства внутренних дел Беларуси поставило задачу принять «усиленные меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан» во время грядущих праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы. На оперативном совещании при министре внутренних дел Иване Кубракове, особый акцент сделали на готовности ОВД и внутренних войск к этим задачам.
Как сообщила пресс-служба МВД, в ходе совещания, в котором принимали участие также Госсекретарь Совбеза, Генпрокурор и первый зампред СК, Кубраков потребовал:
- Обеспечить «качественное обследование специальными сапёрными подразделениями» мест проведения массовых мероприятий.
- Организовать «отдельные пункты пропуска для граждан особой категории».
- Использовать республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.
- Привлекать «группы по противодействию беспилотным летательным аппаратам».
«Под особым контролем — приграничье», — указал министром. Он также потребовал, чтобы «реагирование на любые происшествия и чрезвычайные ситуации было моментальным».
В ведомстве напомнили, что торжества пройдут во всех регионах страны, а наиболее значимые, включая военный парад, состоятся в Минске.
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