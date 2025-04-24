Кубраков поручил привлечь сапёров и противодронные группы на День Победы. Какая территория «под особым контролем»?

Опубликовано: 24.04.2025 16:09 , Обновлено: 24.04.2025

Руководство Министерства внутренних дел Беларуси поставило задачу принять «усиленные меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан» во время грядущих праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы. На оперативном совещании при министре внутренних дел Иване Кубракове, особый акцент сделали на готовности ОВД и внутренних войск к этим задачам.

Как сообщила пресс-служба МВД, в ходе совещания, в котором принимали участие также Госсекретарь Совбеза, Генпрокурор и первый зампред СК, Кубраков потребовал:

Обеспечить «качественное обследование специальными сапёрными подразделениями» мест проведения массовых мероприятий.

«качественное обследование специальными сапёрными подразделениями» мест проведения массовых мероприятий. Организовать «отдельные пункты пропуска для граждан особой категории».

«отдельные пункты пропуска для граждан особой категории». Использовать республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.

республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Привлекать «группы по противодействию беспилотным летательным аппаратам».

«Под особым контролем — приграничье», — указал министром. Он также потребовал, чтобы «реагирование на любые происшествия и чрезвычайные ситуации было моментальным».

В ведомстве напомнили, что торжества пройдут во всех регионах страны, а наиболее значимые, включая военный парад, состоятся в Минске.

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