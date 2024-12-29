В милиции призвали белорусов "смело набирать" 102 для жалобы на соседей в Новый год. Что посчитают "мелким хулиганством"?

Опубликовано: 29.12.2024 12:35 , Обновлено: 29.12.2024

Первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев призвал белорусов звонить по номеру 102, если заметят соседей, которые устроят "петардную картечь". Но тут есть ряд условий.

Представитель УВД напомнил, что сотрудники правоохранительных органов могут запросто расценить как “мелкое хулиганство” празднование Нового года с помощью пиротехники. Но только в общественных местах и при определенных признаках правонарушений.

“В основном речь идет о случаях, когда забавы ради петарды бросают под ноги прохожим. Подобные шалости влекут административную ответственность, которая наступает с 14-летнего возраста. Если же при использовании пиротехники будет причинен вред здоровью или имуществу окружающих, возможно возбуждение уголовного дела о хулиганстве”, - уточнили в пресс-службе Гомельской милиции.

[inf]Там также напомнили, что общественным местом считается двор в окружении многоквартирных домов. [/inf]

“И если под вашими окнами соседи устраивают петардную картечь, смело набирайте 102”, - предложили в милиции.

В УВД также рассказали, что в прошлый Новый год в Гомельской области от петард пострадали три человека.

Ранее Telegraf.news писал, что в МВД Беларуси обеспокоились ростом числа происшествий с участием детей на дорогах и в общественных местах во время зимних школьных каникул. Как отметил начальник отдела Главного управления охраны правопорядка и профилактики (ГУОПП) МВД Александр Близнюк, с началом зимних школьных каникул «фиксируется больше происшествий с участием несовершеннолетних на дорогах и в местах концентрации детей — в торговых центрах, ресторанах быстрого питания».

Петарды, ж/д транспорт и ночные прогулки. Милиция предупредила, какие штрафы грозят белорусским школьникам на каникулах