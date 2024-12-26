Петарды, ж/д транспорт и ночные прогулки. Милиция предупредила, какие штрафы грозят белорусским школьникам на каникулах

Опубликовано: 26.12.2024 12:17 , Обновлено: 26.12.2024

В МВД Беларуси обеспокоились ростом числа происшествий с участием детей на дорогах и в общественных местах во время зимних школьных каникул. Как отметил начальник отдела Главного управления охраны правопорядка и профилактики (ГУОПП) МВД Александр Близнюк, с началом зимних школьных каникул «фиксируется больше происшествий с участием несовершеннолетних на дорогах и в местах концентрации детей — в торговых центрах, ресторанах быстрого питания».

Особое внимание в МВД [link href=“https://t.me/pressmvd/15398” target=“_blank” rel=“noopener”] решили [/link] уделять использованию пиротехнических изделий. Применение петард и фейерверков, нарушающее общественный порядок или спокойствие граждан, милиция может расценить как мелкое хулиганство. Это влечёт за собой административную ответственность по статье 19.1 КоАП. К ответственности могут быть привлечены подростки с 14 лет. Минимальный штраф — две базовые величины (80 рублей), максимальный — 30 базовых (1200 рублей), также предусмотрен арест до 15 суток. Отметим, что после Нового года штрафы возрастут до 84 и 1260 рублей соответственно из-за повышения базовой величины.

Как напомнил Александр Близнюк, «с высоким риском сопряжены игры и баловство на объектах железнодорожного транспорта». Кроме того, согласно законодательству, нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное время вне жилища без сопровождения взрослых не допускается.

В МВД заявили, что в этот период ребята проводят много времени без присмотра взрослых. Поэтому милиция попросила родителей поговорить с детьми о последствиях выхода на лёд и напомнить о необходимости соблюдать ПДД и нормы поведения в общественных местах.

В МВД добавили, что в период зимних каникул сотрудники проведут «комплекс мероприятий», направленных на предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних и чрезвычайных происшествий с их участием.

Ранее Telegraf.news рассказал, могут ли белорусы перевезти через границу петарды или фейерверки для личного пользования. Ответ дал Государственный таможенный комитет.

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