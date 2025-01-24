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В милиции предупредили белорусов, за какое поведение на избирательных участках грозят «административка» и «уголовка»

В милиции предупредили белорусов, за какое поведение на избирательных участках грозят «административка» и «уголовка»
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В Беларуси продолжается досрочное голосование на президентских выборах. В преддверии основного дня голосования УВД Брестского облисполкома напомнило белорусам о правилах поведения на избирательных участках. Важно помнить, что за некоторые нарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Как отметили правоохранители, реализация конституционных прав граждан неразрывно связана с проведением различных массовых мероприятий. Каждый их вид регламентирован соответствующими законодательными актами. Например, Избирательный кодекс регулирует отношения, возникающие при подготовке и проведении выборов и референдумов.

В то же время, согласно статье 59 Конституции, госорганы и должностные лица обязаны принимать все доступные меры для создания порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан. А статья 23 допускает ограничение прав и свобод в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.

Что запрещено на избирательном участке?

  • Проносить холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и их муляжи.
  • Использовать незарегистрированные флаги и символику.
  • Выносить бюллетень за пределы помещения для голосования.
  • Фотографировать или снимать на видео свой бюллетень.
  • Менять испорченный бюллетень более одного раза.
  • Находиться в состоянии алкогольного опьянения.
  • Вести себя оскорбительно, нарушать общественный порядок.

Милиция напомнила, что неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечёт ответственность по статье 24.3 КоАП РБ. А за оскорбление должностного лица предусмотрена ответственность по статье 24.4 КоАП.

Кроме того, во время электоральной кампании следует помнить об ответственности за:

  • Воспрепятствование проведению собраний, митингов, демонстраций (статья 10.6 КоАП).
  • Незаконное проведение опросов общественного мнения (статья 10.21 КоАП).
  • Пропаганду нацистской символики (статья 19.10 КоАП).
  • Незаконное проникновение на охраняемые объекты (статья 24.10 КоАП).
  • Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).
  • Повреждение или срыв печати (пломбы) (статья 24.24 КоАП).

Также стоит отметить, что ряд действий, направленных на срыв или препятствование проведению выборов, могут повлечь уголовную ответственность. В частности:

  • Статья 191 УК предусматривает ответственность лиц, отвечающих за проведение выборов, за любые действия, направленные на воспрепятствование свободному волеизъявлению граждан.
  • Статья 192 касается различных нарушений процесса голосования в целом.
  • Статья 196 может быть применена к действиям, направленным на срыв мирных собраний, связанных с избирательным процессом.
  • Статья 339 может применяться к случаям грубого нарушения общественного порядка, включая действия на избирательных участках.
  • Статья 341-1 запрещает использование нацистских символов, в том числе во время избирательной кампании.
  • Статья 342 относится к активному участию в грубо нарушающих общественный порядок действиях, в том числе во время избирательной кампании.
  • Статья 369 предусматривает уголовную ответственность за публичное оскорбление сотрудников милиции и других представителей власти.
  • Статья 370 может быть применена к действиям, оскорбляющим государственные флаг, герб и гимн.

Как ранее сообщали журналисты Telegraf.news, с 20 января личный состав ОВД перевели на усиленный режим. Сотрудники милиции несут службу по охране общественного порядка на каждом избирательном участке. Их, в свою очередь, оборудовали системами видеонаблюдения. Также приняты «исчерпывающие меры» по обеспечению безопасности самих членов избиркомов.

МВД объявило о переводе милиции на усиленную службу. Когда?

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