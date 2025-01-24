В милиции предупредили белорусов, за какое поведение на избирательных участках грозят «административка» и «уголовка»
В Беларуси продолжается досрочное голосование на президентских выборах. В преддверии основного дня голосования УВД Брестского облисполкома напомнило белорусам о правилах поведения на избирательных участках. Важно помнить, что за некоторые нарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
Как отметили правоохранители, реализация конституционных прав граждан неразрывно связана с проведением различных массовых мероприятий. Каждый их вид регламентирован соответствующими законодательными актами. Например, Избирательный кодекс регулирует отношения, возникающие при подготовке и проведении выборов и референдумов.
В то же время, согласно статье 59 Конституции, госорганы и должностные лица обязаны принимать все доступные меры для создания порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан. А статья 23 допускает ограничение прав и свобод в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.
Что запрещено на избирательном участке?
- Проносить холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и их муляжи.
- Использовать незарегистрированные флаги и символику.
- Выносить бюллетень за пределы помещения для голосования.
- Фотографировать или снимать на видео свой бюллетень.
- Менять испорченный бюллетень более одного раза.
- Находиться в состоянии алкогольного опьянения.
- Вести себя оскорбительно, нарушать общественный порядок.
Милиция напомнила, что неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечёт ответственность по статье 24.3 КоАП РБ. А за оскорбление должностного лица предусмотрена ответственность по статье 24.4 КоАП.
Кроме того, во время электоральной кампании следует помнить об ответственности за:
- Воспрепятствование проведению собраний, митингов, демонстраций (статья 10.6 КоАП).
- Незаконное проведение опросов общественного мнения (статья 10.21 КоАП).
- Пропаганду нацистской символики (статья 19.10 КоАП).
- Незаконное проникновение на охраняемые объекты (статья 24.10 КоАП).
- Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).
- Повреждение или срыв печати (пломбы) (статья 24.24 КоАП).
Также стоит отметить, что ряд действий, направленных на срыв или препятствование проведению выборов, могут повлечь уголовную ответственность. В частности:
- Статья 191 УК предусматривает ответственность лиц, отвечающих за проведение выборов, за любые действия, направленные на воспрепятствование свободному волеизъявлению граждан.
- Статья 192 касается различных нарушений процесса голосования в целом.
- Статья 196 может быть применена к действиям, направленным на срыв мирных собраний, связанных с избирательным процессом.
- Статья 339 может применяться к случаям грубого нарушения общественного порядка, включая действия на избирательных участках.
- Статья 341-1 запрещает использование нацистских символов, в том числе во время избирательной кампании.
- Статья 342 относится к активному участию в грубо нарушающих общественный порядок действиях, в том числе во время избирательной кампании.
- Статья 369 предусматривает уголовную ответственность за публичное оскорбление сотрудников милиции и других представителей власти.
- Статья 370 может быть применена к действиям, оскорбляющим государственные флаг, герб и гимн.
Как ранее сообщали журналисты Telegraf.news, с 20 января личный состав ОВД перевели на усиленный режим. Сотрудники милиции несут службу по охране общественного порядка на каждом избирательном участке. Их, в свою очередь, оборудовали системами видеонаблюдения. Также приняты «исчерпывающие меры» по обеспечению безопасности самих членов избиркомов.