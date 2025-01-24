В милиции предупредили белорусов, за какое поведение на избирательных участках грозят «административка» и «уголовка»

Опубликовано: 24.01.2025 17:42 , Обновлено: 24.01.2025

В Беларуси продолжается досрочное голосование на президентских выборах. В преддверии основного дня голосования УВД Брестского облисполкома напомнило белорусам о правилах поведения на избирательных участках. Важно помнить, что за некоторые нарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Как отметили правоохранители, реализация конституционных прав граждан неразрывно связана с проведением различных массовых мероприятий. Каждый их вид регламентирован соответствующими законодательными актами. Например, Избирательный кодекс регулирует отношения, возникающие при подготовке и проведении выборов и референдумов.

В то же время, согласно статье 59 Конституции, госорганы и должностные лица обязаны принимать все доступные меры для создания порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан. А статья 23 допускает ограничение прав и свобод в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.

Что запрещено на избирательном участке?

Проносить холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и их муляжи.

Использовать незарегистрированные флаги и символику.

Выносить бюллетень за пределы помещения для голосования.

Фотографировать или снимать на видео свой бюллетень.

Менять испорченный бюллетень более одного раза.

Находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Вести себя оскорбительно, нарушать общественный порядок.

Милиция напомнила, что неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечёт ответственность по статье 24.3 КоАП РБ. А за оскорбление должностного лица предусмотрена ответственность по статье 24.4 КоАП.

Кроме того, во время электоральной кампании следует помнить об ответственности за:

Воспрепятствование проведению собраний, митингов, демонстраций (статья 10.6 КоАП).

Незаконное проведение опросов общественного мнения (статья 10.21 КоАП).

Пропаганду нацистской символики (статья 19.10 КоАП).

Незаконное проникновение на охраняемые объекты (статья 24.10 КоАП).

Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

Повреждение или срыв печати (пломбы) (статья 24.24 КоАП).

Также стоит отметить, что ряд действий, направленных на срыв или препятствование проведению выборов, могут повлечь уголовную ответственность. В частности:

Статья 191 УК предусматривает ответственность лиц, отвечающих за проведение выборов, за любые действия, направленные на воспрепятствование свободному волеизъявлению граждан.

Статья 192 касается различных нарушений процесса голосования в целом.

Статья 196 может быть применена к действиям, направленным на срыв мирных собраний, связанных с избирательным процессом.

Статья 339 может применяться к случаям грубого нарушения общественного порядка, включая действия на избирательных участках.

Статья 341-1 запрещает использование нацистских символов, в том числе во время избирательной кампании.

Статья 342 относится к активному участию в грубо нарушающих общественный порядок действиях, в том числе во время избирательной кампании.

Статья 369 предусматривает уголовную ответственность за публичное оскорбление сотрудников милиции и других представителей власти.

Статья 370 может быть применена к действиям, оскорбляющим государственные флаг, герб и гимн.

Как ранее сообщали журналисты Telegraf.news, с 20 января личный состав ОВД перевели на усиленный режим. Сотрудники милиции несут службу по охране общественного порядка на каждом избирательном участке. Их, в свою очередь, оборудовали системами видеонаблюдения. Также приняты «исчерпывающие меры» по обеспечению безопасности самих членов избиркомов.

МВД объявило о переводе милиции на усиленную службу. Когда?