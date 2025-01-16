МВД объявило о переводе милиции на усиленную службу. Когда?

Опубликовано: 16.01.2025 12:35 , Обновлено: 16.01.2025

МВД Беларуси намерено перевести белорусскую милицию и внутренние войска на усиленный режим несения службы с 20 января. Это связано с предстоящими выборами, сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя.

Как пояснил Купченя, основная задача правоохранителей в этот период — обеспечить порядок во время голосования.

Для координации действий, сбора и анализа информации, как сообщил представитель МВД, “на всех уровнях” создадут оперативно-ситуационные штабы. Утверждается, что милиционеры будут круглосуточно дежурить вблизи избирательных участков, чтобы в случае необходимости оперативно отреагировать и помочь избирательным комиссиям в поддержании порядка.

Кроме того, по предварительной информации, к местам голосования приблизят патрули, находящиеся в единой системе размещения, а также собираются создать дополнительные мобильные группы и группы быстрого реагирования, оснащённые автоматическим оружием, сообщило российское инфорагентство Sputnik.

«Ни одно правонарушение и противоправное действие не останется без внимания», — заверил Купченя.

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