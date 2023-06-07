В милиции предупредили белорусов о курсировании «скрытых нарядов» — «Два молодых велосипедиста»

Опубликовано: 07.06.2023 13:44 , Обновлено: 07.06.2023

Милиционеры по всей Беларуси продолжают активно следить за безопасностью людей в местах отдыха, например, на пляжах у рек, озер и водоемов. Для этого они используют различные методы — автопатруль, пеший и велопатруль, квадракоптеры и даже «скрытый наряд». Как работает последний?

Так, информацию о видах контроля за отдыхающими опубликовали в телеграм-канале УВД Гомельской области (со ссылкой на материал издания «Гомельские ведомости»). Там, среди прочего, рассказали о «скрытом наряде»:

«Представьте себе: по прилегающей к пляжу территории проезжают два молодых велосипедиста. Для отдыхающих – привычная картинка. И никто не догадывается, что в такой летней одежде ведут наблюдение сотрудники правоохранительных органов».

Далее, если они заметили нарушение, они «фиксируют его на телефон» (можно предположить, что фотографируют) и, если нужно, вызывают патруль.

Также в милиции Гомельщины рассказали, как на пляжах следят за отдыхающими с квадрокоптера. Длительность полета дрона составляет до 8 километров, а высота — до 100 метров.

«Видеокамера фиксирует нарушения, которые поступают на пульт оператора и тот принимает решение, как разрешить ситуацию», — рассказали в издании.

К слову, в милиции сообщили, что планируют купить квадрокоптер с установленным динамиком, чтобы таким образом делать предупреждения нарушителям.

Как ранее писал Телеграф, юрист рассказал, когда белорусам, загорающим в городском парке или у подъезда грозит штраф:

До 1110 рублей. Юрист рассказал, когда белорусам, загорающим в городском парке или у подъезда грозит штраф