В милиции объяснили, за какую прогулку подростков их родителей в Беларуси могут оштрафовать на 84 рублей

Опубликовано: 05.04.2025 18:30 , Обновлено: 05.04.2025

С наступлением весны родителям становится куда проще выпроводить любимое чадо, зависшее в компьютере или телефоне, погулять на свежий воздух. С потеплением и первым весенним солнышком дети и подростки куда охотнее выбираются на улицу и начинают больше времени проводить вне дома. Однако в милиции предупредили, что даже такое хорошее дело должно быть в меру и напомнили родителям о штрафах, которые могут им грозить, если прогулка их ребёнка затянется допоздна.

С такой проблемой нередко сталкиваются родители подростков. В свои 15 лет подростки чувствуют себя уже совершенно самостоятельными и не всегда с энтузиазмом воспринимают ограничения и требования родителей, в том числе, требование вовремя приходить домой. Крайний срок этого “вовремя”, согласно действующему законодательству - 23:00. Если до этого часа подросток не вернётся с прогулки, расплачиваться за своевольных характер несовершеннолетнего придётся родителям.

Как пояснил старший участковый инспектор Барановичского ГОВД Юрий Низовец, если одинокого подростка, не достигшего 16-летнего возраста, после 23:00 встретит на улице наряд милиции, его могут остановить и составить протокол за ночное пребывание вне дома без сопровождения законного представителя.

Это нарушение в Кодексе об административных правонарушениях трактуется как невыполнение родителями своих обязанностей (часть 2 статьи 10.3 КоАП) и наказывается штрафом до двух базовых величин (то есть до 84 рублей сегодня).

Помимо собственно штрафа, протокол об административном нарушении, составленный на родителей, также могут направить на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, такие действия (или бездействия) родителей могут также расценить как повод для социально-педагогического расследования и постановки семьи на учёт как находящейся в социально опасном положении.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 января 2025 года в Беларуси действует новый порядок признания детей находящимися в социально опасном положении (СОП) и нуждающимися в государственной защите.

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