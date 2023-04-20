В милиции Минска пообещали придумать, куда родителям "сообщать" о подозрениях на их ребенка

Опубликовано: 20.04.2023 15:33 , Обновлено: 20.04.2023

Глава минской милиции Михаил Гриб 20 апреля на оперативном совещании по профилактике подростковой преступности поставил новые задачи. Одна из них касается того, куда родителям сообщать о подозрительном поведении их детей.

Так, Гриб приказал «активнее развивать патриотическое движение, открывать правовые классы и подшефные клубы» для несовершеннолетних «с девиантным поведением».

Кроме того, по его словам, в каждой школе должны присутствовать милиционеры, потому что «ведомственная охрана, тревожные кнопки — это важные составляющие безопасности» но «личное общение, передачу собственного опыта и знаний они не заменят».

«На каждой встрече руководства ГУВД с трудовыми коллективами родители школьников задают вопрос: кому сообщить, если у матери с отцом возникают подозрения относительно образа жизни ребенка?» — заявил начальник столичной милиции.

Он предложил проработать вопрос и «найти эффективный формат прямого взаимодействия с учителями и родителями детей.

Ранее Телеграф писал, что в Генеральной прокуратуре предложили внедрить систему государственного контроля за детьми в Интернете. Как именно за ними планируют следить, рассказал заместитель генпрокурора Алексей Стук.

Генпрокуратура Беларуси предложила внедрить госконтроль за детьми в Интернете