Генпрокуратура Беларуси предложила внедрить госконтроль за детьми в Интернете
В Генеральной прокуратуре предложили внедрить систему государственного контроля за детьми в Интернете. Как именно за ними планируют следить, рассказал заместитель генпрокурора Алексей Стук.
По его словам, в ведомстве рассматривают:
- ограничение времени нахождения детей в интернете;
- применение искусственного интеллекта «для ограничения доступа к различным ресурсам».
Стук объяснил эти меры “ослабленным родительским контролем”.
Он также отметил, что сейчас “преступники стали чаще устанавливать контакт с детьми” в интернете. Кроме того, «распространение детской порнографии осуществляется также в сетевом пространстве».
В свою очередь в МВД предложили ввести ответственность за «изготовление, приобретение, хранение и просмотр порноматериалов с изображением заведомо малолетнего или несовершеннолетнего».