В МЧС рассказали, когда белорусам запрещено пользоваться эскалаторами в торговых центрах

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Опубликовано: 27.03.2024 14:58 , Обновлено: 27.03.2024

На фоне недавней трагедии, которая произошла в ТЦ Crocus City Hall под Москвой в России, МЧС Беларуси сняло ролик, в котором объяснило, почему нельзя пользоваться эскалаторами и лифтами в торговых центрах, а также что делать, если случился пожар.

“Если вы слышите крики о пожаре, звуки пожарной сигнализации и видите дым – быстро покиньте торговый центр. Даже если кажется, что это учебная тревога – не рискуйте”, — так начинается видео, в котором МЧС объясняет правила эвакуации из ТЦ.

Спасатели отметили, что самыми важными и безопасными являются первые минуты, когда пламя еще не успело разгореться, а дым не заполнил всё вокруг.

В случае, если вы видите дым или огонь, а пожарная сигнализация ещё не сработала, необходимо срочно её активировать самому, разбив или выдавив стекло. Также необходимо позвонить по номеру “112”.

Для эвакуации лучше не использовать эскалаторы или лифт, потому что на эскалаторе может возникнуть давка, а лифт в любую минуту может сломаться. И двигаться нужно в противоположную сторону от источника дыма, так как в конструкциях современных ТЦ очень много пластика, который при горении выделяет токсичные вещества, говорится в видеоролике.

“Ребенка из торгового центра лучше выводить, ведя перед собой. А если вдруг становится больше людей, возьмите малыша на руки, чтобы защитить в случае давки”, – посоветовали в МЧС Беларуси.

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