В МЧС рассказали, как сжигать мусор, чтобы не заплатить штраф в размере 1200 рублей

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Опубликовано: 24.03.2024 19:09 , Обновлено: 24.03.2024

Сотрудники Министерства чрезвычайных дел Беларуси сообщили, что в связи с тёплой погодой участились случаи загорания сухой травы и мусора. За три месяца текущего года произошло больше 30 пожаров. Об этом рассказали на официальном сайте ведомства.

В МЧС предупредили, что из-за халатного отношения гибнут люди и сгорают целые деревни. Как правило, жертвами весенних палов становятся пенсионеры. В силу возраста они не способны быстро отреагировать и остановить пожар, в результате чего может пострадать не только дом, но и хозяин. А если не повезёт вдвойне, то и его близкие.

Сотрудники ведомства напомнили, что “выжигание сухой травы запрещено на законодательном уровне”. Нарушители будут привлечены к административной ответственности и штрафу в размере от 10 до 30 базовых величин (от 400 до 1200 белорусских рублей).

Наводить порядок и убирать накопившийся за зиму мусор нужно правильно, а именно:

сжигать мусор только в безветренную погоду;

место для розжига должно находиться на безопасном расстоянии от дома и иных построек;

сжигать мусор разрешено только вдалеке от лесных массивов и торфянников;

кострище необходимо обязательно окопать;

иметь рядом ведро с водой, лопату или огнетушитель, и ни на секунду не оставлять огонь без присмотра;

в конце оставшиеся угли необходимо залить водой и убедиться, что костёр погас.

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