В МЧС рассказали, что делают в квартирах белорусов во время осенних рейдов. А штрафы выписывают?

Опубликовано: 30.10.2023 12:08 , Обновлено: 30.10.2023

Представитель Гомельского областного управления МЧС Егор Пасканный сообщил, что в ходе осенних профилактических рейдов по квартирам и домам белорусов не выписывают никаких штрафов. Главная цель таких осмотров - предупредить жильцов и проверить на безопасность жилье.

“Оцениваем помещение на предмет безопасности, пишем рекомендации для устранения. Возможно, кто-то опасается, боясь привлечения к ответственности. Это только для личного понимания владельцев квартир и домов, где есть риски и угрозы. Им выдают рекомендации на устранение. Они бессрочные, но сами жильцы должны быть заинтересованы в их устранении, как можно скорее, чтобы дом был безопасным”, - заявил представитель МЧС Гомельской области Егор Пасканный.

По его словам, если жители квартир жалуются на не связанные с деятельностью МЧС проблемы, то к их решению подключают представителей других ведомств.

Представитель МЧС уточнил, что белорусы и сами могут оставить заявку на посещение спасателей. Сами же работники МЧС стараются навестить одиноких граждан, инвалидов, семьи в социально-опасном положении и злоупотребляющих алкогольным напитками.

По словам Егора Пасканного, схема осмотра включает в себя те места в домах и квартирах, которые требуют особого внимания. “Наличие и состояние автономного пожарного извещателя, визуальный осмотр электропроводки”, - [info_b]уточнил[/info_b] представитель МЧС.

Он пообещал, что мероприятия будут продолжены. “В рамках акции “За безопасность вместе” было проверено более 4 тыс. домовладений в области. Также проведены профилактические беседы с более чем 5,7 тыс. граждан”, - похвалился Егор Пасканный.

Ранее Телеграф писал, что министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси решило объединиться с милиционерами, медиками, энергетиками, а также работниками социальной службы и сферы ЖКХ и вместе пройтись по домам некоторых категорий белорусов.

Узнали, что решили проверять в рамках масштабных рейдов по всей стране и к кому из белорусов могут постучаться с 16 октября по 1 ноября.

МЧС позвало милицию, медиков и электриков пройтись по квартирам белорусов. Зачем?