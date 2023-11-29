В каком случае белорусам грозит штраф до 3700 BYN или арест за выход на тонкий лёд? МЧС и ОСВОД уже начали рейды

Опубликовано: 29.11.2023 14:15 , Обновлено: 29.11.2023

Администрации отдельных районов Беларуси (почти вся Витебская область, некоторые районы Бресткой) опубликовали распоряжения о запрете выхода белорусов на тонкий лёд. Они будут действовать, пока тот не превысит по толщине 7 сантиметров.

На самом деле в Беларуси действует постановление Совмина «Об охране жизни людей на водах», где говорится, что белорусам запрещается выходить на лед во время ледостава, пока его толщина не достигнет 7 см, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда. Местные исполкомы же составляют списки запрещенных водоемов.

Также согласно указанному постановлению, «детям запрещается выход на ледовое покрытие без сопровождения совершеннолетних», а «граждане при выходе на лед, в том числе для осуществления рыболовства с ледового покрытия, обязаны надеть спасательный жилет».

В свою очередь, в МЧС и ОСВОДе заявили, что начали рейды по водоёмам с целью поиска нарушителей и предотвращения их гибели. Тем более, что в Беларуси уже есть первая жертва тонкого льда. В Быховском районе Могилевской области мужчина 1988 года рождения утонул, провалившись в холодную воду.

[info_b]Спасатели рекомендуют смотреть не только на толщину но и цвет льда. На вид он должен быть кристальным с голубоватым оттенком. Если заметили темные пятна - лед неокрепший, вы можете провалиться. [/info-b]

Какое наказание грозит за прогулки по тонкому льду?

Ни в МЧС, ни в ОСВОДе не сообщили о каких-либо наказаниях за нарушение данных правил.

Вопрос введения штрафов за нарушение правил поведения на водоемах в дни, когда там тонкий лёд, обсуждали ещё в 2012 году, а потом в 2016 году. Тогда от такой инициативы отказались.

Однако, есть нюанс . Нередко в рейдах вместе со спасателями участвуют сотрудники милиции. И если вы их не послушаетесь, то вам могут вменить неподчинение представителям правоохранительных органов. И тут уже наказание может быть не только в виде штрафов. Впрочем, спасатели тоже должностные лица государственного органа - не советуем им перечить. Они уж точно плохого не посоветуют.

[info_b]Согласно статье 24.3 КоАП РБ, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, влечет наложение штрафа в размере от двух (76 руб) до ста базовых величин (3700 руб), или общественные работы, или административный арест.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в одном из отделений ОСВОД Минска напомнили, что всем белорусам запрещено заходить на лёд, если он меньше 7 сантиметров толщиной, а также в период его интенсивного таяния и разрушения.

В ОСВОДе отметили, что переходить водоемы по льду следует только в местах оборудованных переправ. Там попросили не выходить на лед в пургу и темное время суток.

Тем временем Госавтоинспекции сразу нескольких областей объявили о “мероприятиях” на дорогах Беларуси. И если в Брестской и Минской областях ввели в действие специальный план “Погода”, то в Гомельской области пообещали ловить в снегу нарушителей.

ГАИ обьявила о масссированных рейдах и круглосуточный спецплан. Что ждать на заснеженных дорогах Беларуси?