В МЧС пообещали следить за белорусами с воздуха. Это как?

Опубликовано: 31.05.2023 14:42 , Обновлено: 31.05.2023

Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский 31 мая пообещал, что спасатели «в ближайшее время» начнут «использовать авиационное патрулирование».

Дело в том, что сейчас начинается купальный сезон, и становится актуальным предупреждение гибели людей на воде.

Поэтому МЧСники решили патрулировать места массового отдыха людей с помощью авиации, рассказал Синявский.

Вероятно, речь идет о патрулировании на вертолете. К слову, этот метод слежения за безопасностью белорусов уже не новый. Спасатели начали летать над водоемами на Ми-2 с лета 2022 года.

«Фиксируем неустановленные места купаний, передаем данную информацию в местное РОЧС, где наши сотрудники выезжают непосредственно на место и проводят профилактические беседы с населением», — рассказывал тогда заведующий летно-инспекторским сектором ГААСУ “Авиация” МЧС Беларуси Игорь Змитреня.

Кроме авиационного патрулирования глава МЧС пообещал проводить в местах отдыха белорусов «профилактические мероприятия по недопущению нахождения у водоемов в состоянии алкогольного опьянения, купания в неустановленных местах и др.»

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