В МЧС назвали ситуацию, когда на помощь к белорусам приедут только за деньги

Опубликовано: 04.06.2024 20:04 , Обновлено: 04.06.2024

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси озвучили порядок действий на случай, если в доме завелись жалящие насекомые — осы, пчёлы или даже шершни. Оказывается, бесплатно прийти на помощь сотрудники ведомства смогут не всегда. На этот случай они подготовили подробную памятку, как аккуратно и без угрозы для жизни избавиться от вредителей.

По словам представителей МЧС, справиться с гнездом ос или пчёл по силам “любому взрослому здоровому человеку”. Операцию по уничтожению необходимо выполнять после захода солнца – тогда максимальное количество жалящих насекомых находится в гнезде, рассказали в ведомстве.

Далее нужно надеть плотный костюм и перчатки, а на лицо – маску пчеловода (как будто она есть у всех). Затем в МЧС посоветовали “аккуратно надеть плотный мешок” на гнездо и при помощи ножа, лопаты, тонкого металлического листа или фанеры отделить его от поверхности, к которой оно прикреплено. После этого нужно крепко завязать мешок. Если гнездо находится в нише, специалисты порекомендовали использовать монтажную пену. При крайне важно “тщательно заделать все щели, чтобы не было выхода”.

“Дальнейший способ уничтожения гнезда – на ваше усмотрение. Можно залить водой, закопать или безопасно сжечь — например, в металлическом контейнере, с соблюдением мер предосторожности”, — подчеркнули спасатели.

Также они обратили внимание, что спасатели выезжают на помощь по уничтожению гнезда ос или шершней, если существует “непосредственная угроза жизни и здоровью человека”, а также если оно расположилось в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения и других местах, связанных с возможностью скопления большого количества людей.

“Если ситуации не подходят под описание выше, подразделения МЧС готовы оказать помощь на возмездной основе. Если вы понимаете, что не справитесь собственными силами, можете обратиться по номерам «101» либо «112»”, — отметили в МЧС Беларуси.

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