Нужны резиновая груша и лейкопластырь. В МЧС Беларуси объяснили, как правильно собрать ртуть и куда нести разбитый градусник

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Опубликовано: 26.05.2024 13:13 , Обновлено: 26.05.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси 26 мая описали чёткий алгоритм действий в случае, если случайно разобьётся ртутный градусник или любой другой ртутьсодержащий прибор. Обычная половая тряпка или пылесос в данном случае скорее причинят дополнительный вред, а вот лейкопластырь и резиновая груша из аптечки точно пригодятся, пояснили спасатели. Вот для чего они нужны.

Насколько опасна ртуть из градусника?

Как известно, ртуть представляет собой жидкий металл, который сам по себе непосредственной угрозы человеку не несёт. Однако, при повышении температуры ртуть начинает активно испаряться, и вот эти пары оказывают сильное негативное воздействие на организм человека.

Надышавшись ртутными парами, человек может почувствовать следующие неприятные симптомы отравления:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

рвота,

раздражение кожи.

Как правило, симптомы острого отравления проявляются через несколько часов после контакта, а более длительное воздействие паров ртути может привести к более серьезным последствиям, таким как депрессия, потеря памяти, ухудшение координации, повреждение почек, сердечно-сосудистые патологии в виде аритмии и повышения артериального давления, а также к онкологическим заболеваниям и болезни легких.

Как долго испаряется ртуть?

Впрочем, специалисты заверяют, что взрослому человеку серьёзное отравление из-за одного разбитого градусника не грозит: в одном приборе содержится всего 1 грамм потенциально опасного металла, тогда как для серьезного отравления, в зависимости от комплекции человека, потребуется как минимум 5 грамм.

А вот для маленьких детей такого количества более чем достаточно, поэтому просто отмахнуться от разбитого градусника нельзя. Тем более, что при средней скорости испарения ртути при комнатной температуре равной 0,002 мг/(кв. см х час) вещество из одного прибора будет испаряться (а следовательно, выделять потенциально опасные вещества) ещё не один месяц.

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Что делать с разбитым градусником и куда девать ртуть?

Собирать же металл следует, соблюдая определённые правила. В МЧС Беларуси рекомендовали для начала вывести людей из комнаты, в которой разбили градусник, и проветривать помещение во время сбора, открыв окно. Для сбора ртути в МЧС порекомендовали использовать следующие инструменты:

наполненную водой банку с плотной крышкой,

обыкновенную кисточку,

резиновую грушу,

бумажный конверт,

лейкопластырь,

мокрую газету,

раствор марганцовки.

С помощью кисточки можно собрать самые крупные шарики ртути, аккуратно “загнав” их в обычный бумажный конверт. Более мелкие металлические шарики можно втянуть резиновой грушей, а те, что не поддадутся и ей - “приклеить” на лейкопластырь.

Использовать для этого домашний пылесос или обычную половую тряпку спасатели не рекомендовали, поскольку с ними больше риска закатить мелкий металлический шарик в труднодоступное место или размазать металл по поверхности пола, что будет способствовать дальнейшему испарению металла и его накапливанию в организме.

Всю собранную ртуть в МЧС рекомендовали поместить в банку с водой, плотно её закрыть и провести влажную уборку комнаты с раствором марганцовки или мыльно-содового раствора.

[info_b]Приготовить такой раствор очень просто: на 400 граммов хозяйственного мыла нужно взять 500 граммов кальцинированной или пищевой соды и развести их в 10 литрах воды.[/info_b]

После влажной уборки специалисты рекомендовали ещё раз проветрить помещение и только после этого - отнести банку с ртутью и сам разбитый градусник в ближайшую пожарную аварийно-спасательную часть .

“Если вы растерялись и все забыли – смело звоните по номерам “101” или “112”, где вам подскажут порядок действий и ближайшую к вам пожарную часть”, - сообщили в МЧС Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как осенью 2022 года в лесу под Слонимом местные жители обнаружили странную стеклянную бутылку, в которой находилось 5,44 кг ртути.

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