В Добрушском районе уровень радиации в грибах превысил норму в 47 раз

Опубликовано: 23.09.2022 12:18 , Обновлено: 03.10.2022

Санитарная служба Гомельской области опубликовала отчет об исследованиях продуктов на радиацию, которые провели в августе. Так, специалисты обнаружили, что в грибах из Добрушского района уровень цезия-137 превысил норму в 47 раз. Всего превышений нашли в 51 пробе из 388.

Санслужба исследовала образцы из государственного сектора и из частного. Проблемы нашли только во втором случае.

Эксперты исследовали на содержание радионуклидов цезия-137 388 проб пищевых продуктов, которые принесли граждане. И выявили превышения радионуклеидов-99 в 51 (13,1 %) пробах:

в 27 пробах грибов свежих и продуктов их переработки (грибы свежие);

в 22 пробах ягод лесных и консервированных продуктах из них (черника);

в 1 пробе молока;

в 1 пробе лекарственного-технического сырья (листья мяты перечной)».

Высокий уровень радионуклидов зафиксировали и на 10 административных территориях Гомельской области: в Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Ельском, Кормянском, Лельчицком, Наровлянском, Рогачевском, Хойникском, Чечерском районах.

Так, в Добрушском районе уровень содержания цезия-137 в пробах грибов составил 17490 Бк/кг при норме в 370 Бк/кг (превышение в 47 раз).

Что касается черники, то в Ветковском районе уровень содержания цезия-137 в пробах ягод составил 596 Бк/кг при норме в 185 Бк/кг (превышение в 8,6 раз).

«Идет сезон массового сбора грибов, необходимо еще раз напомнить о простом правиле. Перед употреблением в пищу, особенно детям, необходимо проводить исследования грибов на содержание радионуклидов, чтобы быть уверенным в безопасности употребляемого продукта», — предупредили в санслужбе.

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