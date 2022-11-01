В МАРТ попросили белорусов не покупать лекарства по советам фейковых чиновников

Опубликовано: 01.11.2022 15:56 , Обновлено: 01.11.2022

В пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 1 ноября сообщили, что в Беларуси пока запрещена продажа лекарств в Интернете. А вот рекламировать их там можно.

Однако в МАРТ заметили, что в Интернете на “однотипных сайтах мошенники продают «чудо-лекарства» для диабетиков”. В министерстве [link href=“https://t.me/mart_gov_by/2998” rel=“noopener” target=“_blank”] возмутились [/link], что мошенники используют “фейковые ссылки на слова официальных лиц Минздрава Беларуси с вымышленными фамилиями”.

«Если вам предлагают прислать по почте какие-то препараты, это незаконно и неизвестно, что вы получите. К тому же рекламировать можно только безрецептурные лекарства, и только те, которые в установленном порядке зарегистрированы на территории нашей страны. Это гарантия того, что они проверены, безопасны и эффективны», - подчеркнула начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Инна Гаврильчик.

Ранее Телеграф сообщил, что с 1 января 2023 года в Беларуси разрешили продавать лекарства через интернет и при выездных медицинских осмотрах. Это прописано в новом законе «О лицензировании».

В Беларуси разрешили продавать лекарства через интернет и «с колес»