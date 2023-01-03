В МАРТ пообещали, что белорусы не почувствуют роста цен на проезд

Опубликовано: 03.01.2023 10:26 , Обновлено: 03.01.2023

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов не исключил, что в 2023 году вырастет стоимость проезда на общественном транспорте. Но пообещал, что белорусы этого не почувствуют.

По его словам, пока власти не планируют, что цены на билеты подорожают.

Однако Богданов добавил, что «даже если случится какое-то повышение, оно будет небольшое и граждане этого особо не почувствуют».

В последний раз билеты на общественный транспорт подорожали на 10 копеек в апреле 2022 года.

К слову, премьер министр Роман Головченко заявил, что в 2023 году цены в Беларуси продолжат расти.