Головченко пообещал рост цен в 2023 году

Опубликовано: 03.01.2023 09:58 , Обновлено: 03.01.2023

Премьер министр Роман Головченко в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил, что в 2023 году цены в Беларуси продолжат расти.

«В любом случае рост цен будет — это неизбежность, цены растут везде. […] Самое главное, чтобы рост был умеренным, зарплата не отставала от роста цен», — заявил он.

Головченко пообещал, что в 2023 году зарплата в бюджетной сфере вырастет примерно на 200 рублей.

Напомним, что согласно плановым параметрам экономики, инфляция в Беларуси в 2023 году не должна превысить 7-8%. А средняя начисленная зарплата к концу года должна добить до 1938 рублей, в бюджетной сфере — до 1454 рублей.