В МАРТ обязали интернет-магазины отвечать на электронные письма белорусов. Когда начнут?

Опубликовано: 09.07.2025 16:16 , Обновлено: 09.07.2025

Интернет-магазины, работающие в Беларуси, обязали отвечать на электронные обращения покупателей. Начальница управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Инна Гаврильчик озвучила дату, с которой вступит в силу это новое требование.

Новое требование в МАРТ аргументировали ростом популярности интернет-магазинов у белорусов - их стало больше и покупать там товары белорусы стали чаще. Поэтому, пояснила Гаврильчик, власти решили урегулировать эту сферу деятельности, передало госагентство БЕЛТА.

[info_b]Так, согласно официальной статистике ведомства, по состоянию на 1 января 2025 года в Беларуси было зарегистрировано почти 31 тыс. интернет-магазинов. За пять лет эта цифра выросла в 2,6 раза.[/info_b]

Гаврильчик пояснила, что в МАРТ торговую интернет-площадку рассматривают как “ресурс, который оказывает потребительские услуги” - предоставляет информацию о товарах, возможность оформить и оплатить заказ и так далее. После того, как в правила дистанционной торговли внесли изменения, в белорусском законодательстве чётко прописали, какой ресурс является интернет-площадкой, кто является владельцем интернет-площадки, что понимается под пунктом выдачи заказов, а также ввели обязательство для объектов интернет-тороговли отвечать на электронные обращения потребителей.

“До этого времени такой обязанности не было”, - пояснила представительница МАРТ. Заработают новые требования, по её словам, с 11 июля .

В МАРТ также анонсировали усиление ответственности продавцов, в частности, для тех, кто физически находится не в Беларуси, но выходит на белорусский рынок через международные интернет-площадки. Пока этот фактор может быть серьёзным препятствием в разрешении потребительских споров и восстановлении нарушенных прав потребителя.

Новость Телеграф

В перспективе ведомство планирует возложить ответственность за решение спорных вопросов на саму интернет-площадку, а не только непосредственно на продавца.

“Если продавца нет в Республике Беларусь, но через интернет-площадку потребитель заказал товары, он пытается обратиться к продавцу - тот не реагирует, значит, он имеет право обратиться к интернет-площадке,” - пояснила суть законодательной инициативы Гаврильчик.

О ней в МАРТ заговорили этой весной. Тогда, как сообщал Telegraf.news, МАРТ предложил обязать владельцев торговых интернет-площадок рассматривать претензии покупателей к качеству товара вместо самих продавцов. В числе прочего ведомство предложило маркетплейсам самим принимать некачественный товар у недовольных покупателей и возвращать деньги за бракованные или вовсе не доставленные вещи.

МАРТ предложил обязать маркетплейсы возвращать белорусам деньги за недоставленный или бракованный товар