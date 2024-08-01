В МАРТ назвали 2 места в Минске, где можно бесплатно "подогнать" школьную форму

Опубликовано: 01.08.2024 19:01 , Обновлено: 02.08.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что с 1 августа два белорусских универмага на бесплатной основе будут оказывать услугу "подгонки" школьной формы. Правда, до какого числа, в ведомстве не уточнили. В любом случае, если есть такая необходимость, нужно поспешить.

Так, бесплатную “подгонку” швейных и костюмных изделий с начала августа школьникам и их родителям будут предоставлять в столичном универмаге «Беларусь» и ЦУМе, отметила во время пресс-конференции начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси Наталья Мельникова.

Кроме того, в министерстве озвучили суммы, которые придётся потратить белорусам, чтобы собрать ребёнка в школу к 1 сентября. Так, по словам Мельниковой, «ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды».

По её словам, максимальная стоимость одежды для учеников составит:

начальных классов — от 120 до 600 рублей;

средних классов — от 180 до 580 рублей;

старших классов — от 170 до 620 рублей.

Также Мельникова озвучила и цены на «оптимальные наборы письменных и канцелярских принадлежностей»:

младших классов — до 270 рублей;

старших классов — до 260 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал о товарах и услугах, цены на которые запланировали повысить до конца текущего года. По его словам, в Республике ежегодно утверждается “тарифная тетрадь”, которая определяет “возможное увеличение” цен на товары и услуги, регулируемые государством.

В МАРТ назвали товары и тарифы, цены на которые запланировали повысить до конца 2024 года