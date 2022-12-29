В бывшем «Макдональдсе» спустя 4 дня переименовали «Шляхецкi» и «Панскi» бургеры

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Опубликовано: 29.12.2022 13:52 , Обновлено: 29.12.2022

В понедельник, 26 декабря, в сети ресторанов фастфуда бывшего «Макдональдса» появились новые бургеры — «Шляхецкi» и «Панскi». Но уже в четверг 29 декабря названия изменили.

Теперь они называются «Родны» і «Беларускі» соответственно. Кому и что не нравилось в предыдущих — неизвестно.

Напомним, бывший «Шляхецкi» бургер подавали с говядиной, квашеной капустой, маринованными огурчиками и не только за 7,90 рублей.

А экс-бургер «Панскi» с куриной котлетой, маринованными огурчиками и другими ингредиентами за 6,50 рублей.