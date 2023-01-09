Литва стала разворачивать белорусов на границе даже с визами

Опубликовано: 09.01.2023 15:05 , Обновлено: 09.01.2023

Литовские пограничники начали отказывать во въезде даже тем белорусам, у кого есть виза. Это подтвердил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс. Что происходит?

Дело в том, что на границе литовцы предлагают гражданам Беларуси заполнить анкету, «оценивающую потенциальную угрозу национальной безопасности» Литвы. В ней спрашивают, с какими целями человек хочет приехать в страну, как он относится к действиям России и признанию Крыма.

«Это может указывать на то, выступает ли человек против аннексии России или же он пытается с помощью анкеты что-то скрыть, замаскировать, представить, возможно, приукрашенную информацию», — заявил Абрамавичюс.

Если пограничников ответы не устраивают, белорусов не пускают в страну. Скольких граждан уже развернули на границе, неизвестно.

При этом замминистра считает, что ужесточать ограничения на въезд для белорусов не нужно, достаточно уже принятых мер.