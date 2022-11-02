В Лельчицах в детском саду организовали отряд "Юных друзей леса"

Опубликовано: 02.11.2022 21:34 , Обновлено: 02.11.2022

В Лельчицах в детском саду №5 организовали из детей отряд «Юные друзья леса». Тот будет действовать "по аналогии работы школьных лесничеств".

“Тема бережного отношения к природе и повышения экологической культуры подрастающего поколения всегда находится под пристальным вниманием лесоводов”, - сообщили в пресс-службе Минлесхоза Беларуси о причинах организации столь необычного отряда.

Там пообещали, что дети будут активно участвовать в наблюдениях и исследованиях, экскурсиях, конкурсах, экологических проектах.

“По мнению специалистов именно в дошкольном возрасте легче всего заложить основы бережного отношения к природе и нашему национальному достоянию - лесам”, - рассказали в Минлесхозе.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве лесного хозяйства Беларуси опубликовали для белорусов специальную схему покупки “деловой древесины” подешевле, которая должна упростить белорусам понимание процесса общения с чиновниками по этому поводу.

В Минлесхозе показали схему покупки белорусами древесины по льготной цене. Вот как она выглядит