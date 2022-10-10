В Минлесхозе показали схему покупки белорусами древесины по льготной цене. Вот как она выглядит

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Опубликовано: 10.10.2022 21:01 , Обновлено: 10.10.2022

В министерстве лесного хозяйства Беларуси опубликовали для белорусов специальную схему покупки "деловой древесины" подешевле, которая должна упростить белорусам понимание процесса общения с чиновниками по этому поводу.

Древесина в заготовленном виде вне биржевых торгов может покупаться белорусами на основании “Правил реализации древесины”, утвержденным указом от 22 августа 2022 года №294, и требований постановления министерства лесного хозяйства от 14 сентября 2022 года №14.

Напомним, ранее заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч заявил, что с 25 сентября белорусы смогут покупать древесину в лесхозах по ценам без учёта биржевых ставок, но для этого придется доказывать цели приобретения.

По его словам, новые правила продажи древесины больше похожи на «административную процедуру». Владимир Креч уточнил, что до вступления в силу указа будет принято постановление Министерства лесного хозяйства.

Древесина в заготовленном виде может быть реализована физическим лицам по цене организаций-изготовителей, не привязанной к биржевой котировке (льготная цена) для таких целей:

для строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек – в объеме до 70 куб. м;

для текущего ремонта принадлежащих физическим лицам жилых домов, надворных построек, ограждений земельного участка, объектов, расположенных на территории садового товарищества или дачного кооператива – в объеме до 10 куб. м.

[info_b]Подробную инструкцию, как пройти все круги общания с чиновниками по покупке древесины по льготной цене смотрите на сайте министерства лесного хозяйства [link href=“http://mlh.by/press-service/news/9607/” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link].[/info_b]

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