В квартиры белорусских домов придут проверяющие

Опубликовано: 19.12.2022 11:12 , Обновлено: 19.12.2022

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич 19 декабря сообщил, что по квартирам многоэтажных домов белорусов начнут ходить проверяющие.

По его словам, для того, чтобы «подтвердить», что газовое оборудование работает «надежно и безопасно».

Каранкевич отметил, что газоснабжающие организации и так проводят плановые работы по проверке условий эксплуатации газового оборудования и соблюдения правил пользования газом в быту. Однако пообещал «усилить» мониторинг.

Напомним, что 17 декабря в результате пожара утром в Минске на бульваре Шевченко погибли 6 человек. Еще троих доставили в Республиканский ожоговый центр. Очевидцы сообщали в МЧС о взрыве.

По информации спасателей, кроме версии о взрыве газа, в настоящий момент серьезно прорабатывается версия, что причиной пожара стала вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости.