В квартиры белорусских домов придут проверяющие
Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич 19 декабря сообщил, что по квартирам многоэтажных домов белорусов начнут ходить проверяющие.
По его словам, для того, чтобы «подтвердить», что газовое оборудование работает «надежно и безопасно».
Каранкевич отметил, что газоснабжающие организации и так проводят плановые работы по проверке условий эксплуатации газового оборудования и соблюдения правил пользования газом в быту. Однако пообещал «усилить» мониторинг.
Напомним, что 17 декабря в результате пожара утром в Минске на бульваре Шевченко погибли 6 человек. Еще троих доставили в Республиканский ожоговый центр. Очевидцы сообщали в МЧС о взрыве.
По информации спасателей, кроме версии о взрыве газа, в настоящий момент серьезно прорабатывается версия, что причиной пожара стала вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости.