В Минске в результате взрыва в жилом доме погибли 6 человек

Опубликовано: 17.12.2022 10:10 , Обновлено: 17.12.2022

В Минздраве Беларуси сообщили, что в результате пожара утром в Минске на бульваре Шевченко погибли 6 человек. Ещё троих доставили в Республиканский ожоговый центр. Очевидцы сообщали в МЧС о взрыве.

Среди выживших пострадваших был и ребенок. Его подключили к аппарату ИВЛ. “Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния. Предварительно все пострадавшие отравлены продуктами горения, имеют термоингаляционные травмы, ожоги”, - сообщили в Минздраве.

В МЧС уточнили, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошло загорание в двух квартирах на общей площади около 40 кв.м.

“Через 4 минуты первые подразделения прибыли к месту вызова. На втором этаже происходило горение открытым пламенем, сильное задымление, люди из окон вышерасположенных квартир просили о помощи”, - сообщили в МЧС.

Что стало причиной взрыва, там пока выясняют.