В Кобрине развернули оперативный штаб по преодолению аварии на подстанции

🔄 Обновлено

Опубликовано: 24.02.2025 13:03 , Обновлено: 24.02.2025

В Кобрине продолжаются работы по ликвидации последствий аварийного отключения электроподстанции «Кобрин-Западная», произошедшего в 4:00 утра 24 февраля. В пресс-службе Брестского облисполкома отметили, что ситуация находится на личном контроле главы области Петра Пархомчика.

Напомним, из-за технологического сбоя в работе оборудования подстанции часть города осталась без света. В МЧС позже уточнили, что обесточенными оказались:

88 трансформаторных подстанций

4 учреждения среднего образования

5 учреждений дошкольного образования

объекты торговли

более 7 тысяч абонентов частного сектора

котельная № 1 КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», обеспечивающая теплом эту часть города.

В городе развернули оперативный штаб по устранению последствий аварии. По поручениям министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского и главы области Пархомчика на место инцидента выехал начальник Брестского областного управления МЧС Валерий Рудольф.

Спасатели отметили, что котельную № 1 подключили к передвижным электрогенераторам (мощностью 200 кВт и 120 кВт), подача тепла потребителям сейчас осуществляется в штатном режиме. А также восстановили электроснабжение всех обесточенных школ, детских садов и ОАО «Кобринагромаш».

При этом без электроснабжения пока остаются более 500 абонентов частного сектора, заявили в МЧС.

Обновлено В 13:26 Министерство энергетики Беларуси отчиталось о полном восстановлении электроснабжения в городе.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Кобрин дополнительно направили 5 генераторов.

Кобрин остался без света из-за технологического сбоя