В Кобрине развернули оперативный штаб по преодолению аварии на подстанции
В Кобрине продолжаются работы по ликвидации последствий аварийного отключения электроподстанции «Кобрин-Западная», произошедшего в 4:00 утра 24 февраля. В пресс-службе Брестского облисполкома отметили, что ситуация находится на личном контроле главы области Петра Пархомчика.
Напомним, из-за технологического сбоя в работе оборудования подстанции часть города осталась без света. В МЧС позже уточнили, что обесточенными оказались:
- 88 трансформаторных подстанций
- 4 учреждения среднего образования
- 5 учреждений дошкольного образования
- объекты торговли
- более 7 тысяч абонентов частного сектора
- котельная № 1 КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», обеспечивающая теплом эту часть города.
В городе развернули оперативный штаб по устранению последствий аварии. По поручениям министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского и главы области Пархомчика на место инцидента выехал начальник Брестского областного управления МЧС Валерий Рудольф.
Спасатели отметили, что котельную № 1 подключили к передвижным электрогенераторам (мощностью 200 кВт и 120 кВт), подача тепла потребителям сейчас осуществляется в штатном режиме. А также восстановили электроснабжение всех обесточенных школ, детских садов и ОАО «Кобринагромаш».
При этом без электроснабжения пока остаются более 500 абонентов частного сектора, заявили в МЧС.
В 13:26 Министерство энергетики Беларуси отчиталось о полном восстановлении электроснабжения в городе.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Кобрин дополнительно направили 5 генераторов.