Кобрин остался без света из-за технологического сбоя

Опубликовано: 24.02.2025 10:37 , Обновлено: 24.02.2025

Утро понедельника, 24 февраля, началось с блэкаута для жителей некоторых районов Кобрина Брестской области. Из-за технологического сбоя в работе оборудования на подстанции ПС-110 "Кобрин-Западная" часть города, включая котельную, которая обеспечивает жителей райцентра теплом, осталась без света.

По данным энергетиков Бреста и Брестской области, сбой произошёл в 4:00 утра, вызвав временные перебои с электроснабжением в отдельных районах Кобрина. Специалистам пришлось оперативно переключать потребителей на другие источники. В результате к 8:00 большую часть из них запитали и восстановили электроснабжение в жилых домах.

Тем не мене, по данным РУП “Брестэнерго”, по состоянию на 8:00 обесточенными оставались:

36 трансформаторных подстанций,

6 высоковольтных линий ВЛ 10кВ,

1 населенный пункт,

1 котельная.

Чтобы восстановить работу котельной и не оставлять людей без тепла в морозное утро, энергетики подключили там дизельный генератор.