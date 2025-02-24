Кобрин остался без света из-за технологического сбоя
Утро понедельника, 24 февраля, началось с блэкаута для жителей некоторых районов Кобрина Брестской области. Из-за технологического сбоя в работе оборудования на подстанции ПС-110 "Кобрин-Западная" часть города, включая котельную, которая обеспечивает жителей райцентра теплом, осталась без света.
По данным энергетиков Бреста и Брестской области, сбой произошёл в 4:00 утра, вызвав временные перебои с электроснабжением в отдельных районах Кобрина. Специалистам пришлось оперативно переключать потребителей на другие источники. В результате к 8:00 большую часть из них запитали и восстановили электроснабжение в жилых домах.
Тем не мене, по данным РУП “Брестэнерго”, по состоянию на 8:00 обесточенными оставались:
- 36 трансформаторных подстанций,
- 6 высоковольтных линий ВЛ 10кВ,
- 1 населенный пункт,
- 1 котельная.
Чтобы восстановить работу котельной и не оставлять людей без тепла в морозное утро, энергетики подключили там дизельный генератор.
“Ещё 5 генераторов в ближайшее время прибудут в Кобрин для обеспечения работы оборудования на время восстановительных работ на подстанции”, - пообещали специалисты.