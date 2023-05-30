В Киеве суд постановил открыть дело о госизмене Зеленского. В чём обвиняют?

Опубликовано: 30.05.2023 15:47 , Обновлено: 04.07.2024

Во вторник, 30 мая, районный суд Киева обязал государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное дело за госизмену в отношении президента Украины и ряда других представителей власти. Об этом сообщил народный депутат Гео Лерос, который и подал иск.

Иск депутат подал в связи, на его взгляд, “назначением агентов ФСБ в СБУ”. Гео Лерос считает, что накануне войны Владимир Зеленский назначил на ключевые должности в силовой блок Украины российских агентов.

“ДБР отказалось расследовать государственное предательство Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование. Зеленский, Ермак, Машовец, Баканов, Демченко должны быть допрошены как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в СБУ”, — написал Лерос.

Постановление суда, фото t.me/GeoLeros

Депутата отстранили от заседаний парламента после того, как во время рассмотрения вопроса о назначении главы СБУ он допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины, пишет телеграм-канал”Политика Страны”.

Ранее Телеграф писал, что 30 мая Владимир Зеленский утвердил сроки контрнаступления.

Зеленский утвердил сроки контрнаступления