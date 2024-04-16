КГК предупредил белорусов о "мониторинге" домов. За что требуют возмещение расходов в трёхкратном размере?

Опубликовано: 16.04.2024 16:15 , Обновлено: 16.04.2024

Сотрудники Комитета государственного контроля Брестской области начали проводить "мониторинг" домов белорусов. Цель мероприятия заключается в том, чтобы выявить нарушения по использованию древесины, которую лесхозы страны продают по льготной цене.

С 2020 года любой желающий имеет возможность приобрести деловую древесину по ценам лесхозов вне биржевых торгов. Согласно Указу «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины», её можно использовать для:

строительства;

реконструкции;

капитального или текущего ремонта хозпостроек и жилых домов.

В ходе проверки в 2023 году КГК Брестской области выявил нарушения, когда материалы использовались не по назначению, пишет районная газета “Янаўскі край”.

Например, одна из белорусок купила в Кобринском опытном лесхозе 9,75 м3 деловой древесины стоимостью 1100 рублей для того, чтобы, по её словам, закончить текущий ремонт хозпостройки. Однако впоследствии оказалось, что древесину женщина отдала сыну.

За подобные правонарушения белорусам придётся возместить стоимость материала в трёхкратном размере. Судя по всему, жительнице Кобринского района пришлось заплатить 3300 белорусских рублей.

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