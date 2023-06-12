В КГК предложили белорусам жаловаться на дорогие и некачественные автозапчасти. Но не долго
Комитет госконтроля открыл короткий номер, позвонив на который белорусы могут пожаловаться на необоснованное, на их взгляд, завышения цен на автозапчасти, и их плохое качество.
Чтобы сделать это, нужно позвонить по короткому номеру «191».
Номер будет работать с 13 по 15 июня с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Поступившие жалобы в Комитете госконтроля пообещали проверить.
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