В КГК предложили белорусам жаловаться на дорогие и некачественные автозапчасти. Но не долго

Опубликовано: 12.06.2023 18:39 , Обновлено: 12.06.2023

Комитет госконтроля открыл короткий номер, позвонив на который белорусы могут пожаловаться на необоснованное, на их взгляд, завышения цен на автозапчасти, и их плохое качество.

Чтобы сделать это, нужно позвонить по короткому номеру «191».

Номер будет работать с 13 по 15 июня с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Поступившие жалобы в Комитете госконтроля пообещали проверить.

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