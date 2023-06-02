"За грубейшие нарушения" - КГК изъял 2 тонны продуктов в магазинах "Евроторга" на Брестчине

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Опубликовано: 02.06.2023 11:34 , Обновлено: 02.06.2023

Комитет госконтроля Беларуси в ходе проверок в Брестской области выявил "грубейшие нарушения законодательства" в двух крупных магазинах компании "Евроторг". Так, по результатам проверки инспекторы приостановили работу мясного цеха в гипермаркете "Евроопт" в Бресте и закрыли магазин "Хит!Экспресс" в Пинске, а также изъяли более чем 2000 кг продуктов питания.

Как сообщили в КГК, сотрудники госконтроля Брестской областии работники местной санитарной службы выявили в мясном цеху гипермаркета “Евроопт” по улице Радужной в Бресте “вопиющие факты нарушений требований законодательства”.

Так, охлажденное мясо свинины доставлялось в гипермаркет в полутушах навалом, а не в подвешенном состоянии, как того требуют санитарные нормы, а при хранении далеко не всегда соблюдались температурные режимы. Кроме того, инспекторов не удовлетворили условия содержания производственных помещений: в ходе проверки на полу они увидели следы загрязнений, разводов, остатков пищевой продукции.

К чистоте холодильных камер также возникли претензии. В ведомстве также пояснили, что в отдельных камерах хранения проход был загроможден разделанной продукцией, что также является нарушением. В КГК опубликовали фотографии нарушений.

Кроме того, инспекторы выявили недостоверные сведения в первичной учетной документахции о разделке мяса и времени его поступления.

Что касается нарушений в магазине “Хит!Экспресс” в Пинске, то там претензии возникли к температуре в самом торговом зале - она превышала установленные нормы хранения и реализации продуктов питания, поэтому работу магазина приостановили “до устранения нарушений”.