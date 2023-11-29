ГАИ обьявила о масссированных рейдах и круглосуточный спецплан. Что ждать на заснеженных дорогах Беларуси?

Опубликовано: 29.11.2023 11:46 , Обновлено: 29.11.2023

Госавтоинспекции сразу нескольких областей объявили о "мероприятиях" на дорогах Беларуси. И если в Брестской и Минской областях ввели в действие специальный план "Погода", то в Гомельской области пообещали ловить в снегу нарушителей.

Гомельские гаишники пообещали “массированную отработку” автомобильной дороги М-10 «Граница РФ – Гомель - Кобрин» с 29 по 30 ноября.

Патрули пообещали выставить в самых опасных местах на трассе, причем некоторые будут “отрабатывать” водителей негласно, “с использованием служебных транспортных средств без специальной цветографической окраски”. Как всегда, внимание уделят пьяным, бесправникам и перевозке детей.

А вот в Брестской и Минской областях объявили круглосуточный план “Погода”. “В сложившихся погодных условиях сотрудники ГАИ ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной ситуации на дороге”, - уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее Телеграф сообщил, что с утра 29 ноября МЧС выступило с предупреждением о неблагоприятных явлениях на этот день. Речь идёт о сильном снеге, мокром снеге и метели и последствиях.