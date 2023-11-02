В какое время суток могут прийти? В Минюсте предупредили о рейдах по квартирам белорусов "под покровом ночи"

Опубликовано: 02.11.2023 18:16 , Обновлено: 02.11.2023

В Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома рассказали, во сколько могут нагрянуть судебные исполнители и милиционеры в квартиру белоруса, за которым числятся неоплаченные штрафы или не возвращенные долги. В Новоболицком районе Гомеля уже прошли такие "рейды под покровом ночи", о чём ведомство отчиталось постфактум, рассказав, сколько имущества изъяли у должников.

“Не удивляйтесь, если встретите судебного исполнителя на пороге в «непо­ло­жен­ное вре­мя». Согласно законодательству он вправе совершать исполнительные действия в период с 6:00 до 22:00 часов”, - рассказали представители белорусских органов юстиции.

В Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома пояснили, что проводить рейды рано утром или поздно вечером - нормальная практика, поскольку “в такое время шанс застать должника дома гораздо выше”.

Подтверждением тому стал недавний рейд гомельских судебных исполнителей, который они организовали совместно с сотрудниками милиции. По его результатам у должников арестовали в доход государства имущество более чем на 6 тыс. рублей.

«Наложить арест на имущество» — В МЧС предупредили о рейдах по домам «должников». Кому из белорусов приготовитсья?

Ранее Телеграф рассказывал, что в совместных рейдах по должникам в Беларуси компанию судебным исполнителям нередко составляют не только участковые милиционеры, но и сотрудники МЧС, инспекторы ГАИ или сотрудники служб ЖКХ. Как правило о таких рейдах рассказывают по факту, и в конце года такие мероприятия проходят все чаще. А значит некоторым белорусам лучше постараться выплатить задолженности, не дожидаясь прихода делегации инспекторов.