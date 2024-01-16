В какие купели нельзя окунаться белорусам? В МЧС рассказали, что в них должно быть

Опубликовано: 16.01.2024 17:11 , Обновлено: 19.01.2024

В Национальном пресс-центре Беларуси во вторник, 16 января, представители МЧС, ОСВОД и медработники провели пресс-конференцию, на которой озвучили правила организации крещенских купаний. Представитель МЧС Андрей Войтик рассказал, где должны быть оборудованы купели, как именно, каким должно быть обслуживание мест для окунания и что нужно обустроить неподалеку.

Прежде всего начальник отдела водолазной подготовки Центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Андрей Войтик рассказал, где именно разрешают обустраивать места для зимнего окунания:

«Они оборудуются на удалении от мест сброса сточных вод, а также других источников загрязнений. Дно должно быть пологим с глубиной от 1,2 до 1,8 м, очищенным от растительности и без резких перепадов. Также там не должно быть какого-либо антропогенного мусора, коряг и других предметов. Важно, чтобы места для купания были проверены на отсутствие подземных источников, водоворотов и течений больше 0,5 м/с».

Войтик также указал, что прорубь должна быть ограждена леером (туго натянутым тросом – ред.) либо металлическим ограждением. И что в темное время суток саму купель и место подхода необходимо подсвечивать.

«Лестница или трап должны быть из металла или дерева, а поручни – отделаны грубым материалом либо бечевкой. Толщина льда у места оборудования купели должна составлять не менее 15 см. Если же по климатическим условиям такое невозможно, то сходить в купель нужно с берега. У выхода из купели необходимо наличие теплого отапливаемого помещения», – добавил начальник отдела водолазной подготовки.

Соответственно, в купели, оборудованные без соблюдения указанных правил, белорусам окунаться нельзя, подчеркнул представитель МЧС.

По его словам, оборудование данных мест возлагается на организацию, которая инициировала купание в Крещенский сочельник, обеспечение безопасности – на ответственных лиц. А купели можно организовать в месте, которое определяет администрация района по согласованию с МЧС.

Ранее Телеграф писал, что представители МЧС, ОСВОД и медработники дали советы по крещенскому купанию. Что нужно иметь с собой, отправляясь к проруби, как именно окунаться, как действовать по выходу из ледяной воды. И чего ни в коем случае нельзя делать.

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