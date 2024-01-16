«До сужения сосудов головного мозга» – В МЧС Беларуси рассказали, как не надо окунаться в прорубь на Крещение

Опубликовано: 16.01.2024 14:04 , Обновлено: 16.01.2024

В Национальном пресс-центре Беларуси 16 января представители МЧС, ОСВОД и медработники провели пресс-конференцию, на которой дали советы по крещенскому купанию. Что нужно иметь с собой, отправляясь к проруби, как именно окунаться, как действовать по выходу из ледяной воды. И чего ни в коем случае нельзя делать.

Окунаться рекомендуется в специально оборудованных местах, предупредили специалисты. А одеваться – обязательно по погоде, запастить сухим комплектом белья.

«Перед купанием в проруби необходимо разогреть и растереть тело, сделать какие-либо интенсивные упражнения. К проруби необходимо подходить в нескользящей обуви. Идя в прорубь, нужно быть максимально осторожным – учитывать возможность скользкой дороги. Лучше всего окунаться по шею, не замочив голову. Ныряние с головой запрещается в принципе, так как это может привести к сужению сосудов головного мозга», – начальник отдела водолазной подготовки Центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Андрей Войтик.

Плавать не рекомендуется, и вообще находиться в воде стоит не больше минуты, уточнил специалист. И добавил, что при выходе из воды нужно растереть тело и быстро переодеться, а после выпить чаю.

В свою очередь, медики порекомендовали отказаться от зимних купаний при наличии острых и хронических заболеваний, детям до 7 лет и взрослым старше 70-75 лет, беременным.

«Что касается хронических заболеваний, то окунание в прорубь может привести к их обострению, – подчеркнул врач скорой медицинской помощи, заведующий подстанцией №11 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Евгений Юдаков. – Людям с артериальной гипертензией, перенесшими инфаркт миокарда, или имеющими острые нарушения мозгового кровообращения, а также тем, у кого есть неврологические заболевания, такие, как эпилепсия с судорожными приступами, не рекомендуется погружаться в холодную воду, чтобы избежать возможных приступов».

Строгая рекомендация от всех специалистов: запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения!

Где в Минске окунуться на Крещение

Как сообщили в Минской городской организации ОСВОД, к предстоящим крещенским омовениям в Минске традиционно подготовят три купели, где будут дежурить спасатели:

ул. Прогрессивная, 29А – спасательная станция «Комсомольское озеро»;

ул. Кольцова – спасательная станция «Цнянская»;

ул. Весника, 2А – спасательная станция «Дрозды».

Время: с 18:00 18 января по 24:00 19 января.

Еще Телеграф рассказывал о том, что представители МЧС, ОСВОД и медработники озвучили правила организации крещенских купаний. Представитель МЧС Андрей Войтик рассказал, где должны быть оборудованы купели, как именно, каким должно быть обслуживание мест для окунания и что нужно обустроить неподалеку.

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